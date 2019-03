Creche é incendiada no município de Baturité

Criminosos incendiaram na madrugada de sábado (26) uma creche no município de Baturité, a 100 quilômetros de Fortaleza.

Segundo a Secretaria de Segurança (SSPDS), a instituição educacional foi alvo de uma ação criminosa durante a madrugada, e teve alguns compartimentos incendiados. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Durante as investigações, de acordo com a SSPDS, um homem de 36 anos foi preso e conduzido para a Delegacia Regional de Baturité, onde foi autuado em flagrante por furto. O homem teria furtado objetos da creche após o local ser incendiado.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga se o infrator tem ligação com o incêndio na edificação. Equipes da PMCE seguem com as buscas, com o objetivo de capturar os responsáveis pelo ocorrido.

A SSPDS-CE informa que, até as 7 horas de domingo (27), 460 pessoas foram presas e apreendidas, suspeitas de envolvimento nos atos criminosos registrados no Estado. O balanço compreende Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. As prisões são oriundas de ações das forças de segurança cearenses e entidades parceiras, que atuam incessantemente para garantir tranquilidade a todos os cidadãos cearenses e a normalidade no funcionamento dos serviços públicos.