Crânio humano é encontrado no bairro Dom José, em Sobral

Um profissional que realizava uma limpeza no riacho Mocambinho, em Sobral, no bairro Dom José, encontrou um crânio humano no local, neste sábado (7). A estrutura tinha nomes escritos com pincel.

A polícia e a Perícia Forense foram acionadas e compareceram ao local.

O material foi recolhido e vai ser encaminhado para Fortaleza, onde será submetido a procedimentos de antropologia, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral.