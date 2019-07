Corretora é feita refém e consegue acionar a polícia enquanto era obrigada a fazer saques

Uma corretora de imóveis foi feita refém por três homens e um adolescente em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (31).

Os suspeitos invadiram a casa da vítima, anunciaram assalto, fizeram funcionários reféns dentro da residência e obrigaram a corretora a sair com eles dentro do próprio veículo para fazer saques em agências bancárias, explicou o policial civil Carlos André Pereira.

Pedido de socorro

Após a passagem por uma agência bancária, os suspeitos levaram a vítima para uma casa lotérica e, sob ameaça, mandaram ela retirar mais dinheiro enquanto aguardavam no carro, ainda de acordo com o policial civil.

Chegando ao estabelecimento, a vítima entrou sozinha e conseguiu informar que estava sendo sequestrada. Ela pediu socorro para as pessoas acionarem a polícia, que foi ao local e prendeu os três suspeitos e apreendeu o adolescente dentro do carro da vítima, todos armados com pistola.

Os quatro foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde o caso foi registrado.