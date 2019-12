Corpos masculinos são encontrados dentro de córrego no Parque São José

Cadáveres de dois homens foram encontrados dentro de um córrego no bairro Parque São José, em Fortaleza, neste sábado (30). As vítimas ainda não foram identificadas pela polícia.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada para localizar os corpos por volta de 15h, segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).