Corpos encontrados no José Walter são de adolescentes que saíram para festa

Os corpos encontrados no domingo (10) no cruzamento da Avenida I e Rua H, no Bairro José Walter, são de duas amigas de 16 anos que moram no bairro Vicente Pinzón e saíram para uma festa na Avenida-Beira Mar no último sábado (9), de acordo com informações de familiares. O crime está sendo investigado pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo familiares, uma das vítimas, Kayane Andrade Santana, sonhava em ser cabelereira. Já Luana Lucas Ribeiro pretendia voltar para os estudos no próximo ano.

Moradores informaram que no bairro em que moravam existe uma disputa entre facções rivais e as mortes podem ter relação com essa disputa.

O corpo de Kayane foi velado em uma igreja evangélica do Vicente Pinzón e deve ser sepultado no Cemitério São João Batista, no centro de Fortaleza, às 14h.

O corpo da Luana foi velado na casa onde morava no mesmo bairro e levado para o município de Amontada onde vai ser enterrado no começo da tarde desta segunda-feira.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os dois corpos foram encontrados no cruzamento apresentavam lesões de arma de fogo.