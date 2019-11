Corpos de mãe e filho encontrados mortos na Holanda chegam a Fortaleza

Chegaram a Fortaleza na tarde deste sábado (23) os corpos da cearense Patrícia de Oliveira Santos, de 32 anos, e do filho, que haviam sido encontrados mortos na cidade de Diemen, na Holanda. Ela e o bebê foram achados mortos em outubro, dentro de casa. O traslado dos corpos foi custeado pelo governo holandês. Patrícia e o filho serão velados nesta noite e durante o domingo (24), em uma igreja no bairro Jangurussu, onde mora a família da cearense.

Patrícia viajou grávida para a Holanda no dia 28 de setembro Foto: arquivo pessoal

Relacionamento

Patrícia morava na Holanda desde setembro. Grávida de oito meses, ela viajou ao país para encontrar o namorado, um homem holandês identificado como Denis, com quem se relacionava há cerca de três anos. O holandês visitava Patrícia com frequência em Fortaleza, chegando a passar temporadas na casa da família da cearense. Ela teria engravidado do namorado em uma das visitas. Em setembro, ele enviou passagens aéreas para que ela fosse morar na Holanda.

Segundo parentes, Patrícia mantinha contato todos os dias com a família informando que estava bem, mas depois passou a se queixar do namorado, dizendo que ele havia se tornado agressivo e pedia para que ela abortasse a criança. Patrícia parou de falar com família, pois, conforme ela, o namorado não gostava quando a cearense usava o celular. Desde então, parou de enviar notícias.

Patrícia e Dennis mantinham relacionamento de três anos Foto: Arquivo Pessoal

O Consulado-Geral do Brasil e a Defensoria Pública da União estão acompanhando o caso.