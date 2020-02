Corpos de casal são encontrados com marcas de tiros no Jangurussu, em Fortaleza

Um casal foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (25) no conjunto habitacional Maria Tomásia, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Os corpos das vítimas estavam com marcas de tiros e a mulher foi decapitada.

De acordo com a polícia, a cabeça da mulher foi encontrada a poucos metros de distância do corpo em terreno baldio. O homem assassinado caiu na rua Ilda Richard, perto do terreno. Além dos tiros, o cadáver tinha uma pancada na cabeça. As vítimas não foram identificadas.

Moradores relataram que o casal não morava no local onde foi mortos. As causas do crime serão investigadas pelo DHPP. Até o momento, ninguém foi preso.