Corpo encontrado com perfurações no Moura Brasil era de motorista de aplicativo

O cadáver encontrado com marcas de perfuração na tarde do último domingo (19), na Rua Adolfo Caminha, no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza, era de um motorista de aplicativo. Maivison Victor Furtado Bentemuller, de 35 anos, foi assassinado na madrugada de domingo com um objetivo perfurocortante. Ainda não há informações sobre suspeitos.

O carro de Maivison estava estacionado na Avenida Monsenhor Tabosa, no Bairro Praia de Iracema, sem sinais de arrombamento, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A namorado de Maivson, que preferiu não se identificar, afirmou que o motorista foi sequestrado por um grupo de pessoas antes de ser assassinado. "A gente não sabe por que isso aconteceu. Ele era uma pessoa de bem, não fazia mal a ninguém", relatou a jovem.

A 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. O carro do motorista foi encaminhado para a delegacia.