Corpo é encontrado na linha férrea do bairro Vila Manoel Sátiro

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado por moradores às margens da linha férrea no bairro Vila Manoel Sátiro, na manhã desta segunda-feira (15).

O corpo apresentava lesões graves na cabeça dificultando a identificação da vítima.

Segundo informações do 19° Distrito Policial no Conjunto Esperança, a vítima foi morta a pedradas e uma lâmina foi encontrada próxima ao corpo. A motivação do crime não foi informada.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está a frente das investigações.