Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Limoeiro do Norte

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e encontraram o corpo de um homem no interior de um veículo incendiado, nas proximidades da Barragem de Pedrinhas, em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, na manhã desta terça-feira (31).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informa que "a vítima não pôde ser identificada no local" e que a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte está à frente das investigações. A motivação bem como a autoria do crime não foram divulgadas pela Pasta.

Populares informaram que a vítima era conhecida como "Rato" e, apesar de ter sido localizado morto em Limoeiro do Norte, residia em Tabuleiro do Norte. Ele ainda teria tentado fugir do grupo que o matou, mas não conseguiu.

Denúncia

A Secretaria da Segurança pede que a população contribua com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque- Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o número (88) 3423-4572, da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.