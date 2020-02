Corpo do técnico de enfermagem que estava desaparecido há uma semana é achado em Meruoca

O corpo do técnico de enfermagem Fernando do Espírito Santo Rodrigues, de 31 anos, que estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro, foi achado na manhã deste domingo (9), no município de Meruoca, a 248 km de Fortaleza. Segundo a polícia, corpo estava em avançado estado de decomposição, na localidade denominada Caverna, na Serra da Meruoca, no Sítio Palmeiras.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), o corpo foi encontrado por moradores da região, que chamaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Familiares afirmaram que Fernando estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. Ele foi visto pela última vez ao sair do seu expediente de trabalho, no Hospital Regional Norte. Na saída da unidade, ele se encontrou com outro jovem. O veículo modelo Pálio de cor azul do técnico de enfermagem foi achado por agentes de segurança na última quarta-feira (5), em Sobral.



A SSPDS disse também que para o resgate do corpo foi necessário o acionamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Também compareceram ao local equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Polícia Civil investiga o caso.