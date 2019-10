Corpo decapitado é encontrado em Caucaia; suspeitos deixaram cabeça dentro de mochila

Um corpo decapitado foi encontrado no Bairro Bom Jesus, em Caucaia, na madrugada desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o corpo é de um jovem identificado como Lucas Emanuel de Oliveira, de 28 anos, que não tinha antecedentes criminais.

Ainda segundo os agentes que atenderam a ocorrência, a vítima estava com as mãos amarradas e foi encontrada por moradores que passavam pela região. A mochila, com a cabeça do jovem, também foi localizada ao lado do corpo.

Arquivo Pessoal

Familiares foram ao local para fazer o reconhecimento da vítima. A área onde o corpo foi encontrado é de dificil acesso, com pouca iluminação e matagal.

Testemunhas disseram ainda que Lucas era usuário de drogas, mas que não tinha recebido ameaças.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram ao local para fazer a retirada do corpo e iniciar os primeiros levantamentos do crime.