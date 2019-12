Corpo de vigilante é encontrado com marcas de pauladas dentro de galpão no Barroso

O corpo de um vigilante foi encontrado com marcas de pauladas dentro de um galpão na rua Capitão Hugo Bezerra, no Barroso, na tarde deste sábado (21).

De acordo com o subtenente Oliveira, a polícia suspeita que Benedito Ferreira dos Santos, de aproximadamente 50 anos, estava dormindo no momento que foi atacado pelos suspeitos. Um dos filhos do vigilante soube da morte do pai durante uma festa de confraternização e acompanhou os trabalhos da polícia.

O galpão onde Benedito foi encontrado sem vida armazena material de uma empresa do ramo da construção civil. Ele trabalhava e morava no local. A motivação do crime e os suspeitos não foram identificados.