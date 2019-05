Corpo de pintor é encontrado no Rio Maranguapinho

O corpo do pintor Francisco Leandro das Chagas, 27, foi encontrado no Rio Maranguapinho, na área que corta a avenida Mister Hull, no caminho de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde desta segunda-feira (29). Francisco estava desaparecido desde o último sábado (27).

Francisco Leandro desapareceu após pular no Rio Siqueira, no bairro João XXXIII. Conforme populares, o homem estava com sinais de embriaguez.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi encontrado a 4km do lugar do desaparecimento por conta da correnteza do rio, que estava muito forte nos últimos dias.

Quinto caso de desaparecimento

O caso de Francisco foi o quinto registrado de desaparecimento nos trechos do rio Maranguapinho, Rio Ceará e Rio Siqueira neste mês.

Segundo o major Landim, comandante da Primeira Sessão de Busca e Salvamento, foram encontrados dois corpos no Rio Ceará e dois no Rio Maranguapinho. A criança de 5 anos que caiu no Rio Maranguapinho segue desaparecida.