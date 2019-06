Corpo de mulher é encontrado no bairro Presidente Kennedy

O corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado por populares nas proximidades da Avenida Via Férrea Sobral, no Bairro Presidente Kennedy, na manhã deste sábado (8).

Conforme a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), a vítima apresentava sinais de lesões a faca. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da Polícia Militar do Ceaará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estiveram no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.