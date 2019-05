A polícia encontrou o cadáver de uma mulher em um córrego do bairro Jangurussu, em Fortaleza, nesta segunda-feira (13). A vítima tinha marcas de golpes na cabeça, e estava sem identificação.

A perícia que esteve no local acredita que a mulher tenha sido agredida com um pedaço de madeira ou pedra na região do crânio. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime.

O corpo foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros e vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).