Corpo de mulher é encontrado com tiro na cabeça dentro de rede no bairro Canindezinho

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma rede na residência de um homem com quem ela mantinha relacionamento, na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Canindezinho, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima Francisca Klésia Belo de Oliveira, de 33 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça. O homem com quem ela se relacionava é o principal suspeito do crime. Ele não foi encontrado no local e está foragido.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) faz buscas para prender o suspeito. A polícia investiga a motivação do crime.