Um corpo do sexo feminino foi encontrado enterrado no quintal de uma residência, em Acaraú, no interior do Ceará.

Segundo a polícia, bombeiros e agentes de segurança foram acionados acerca de uma ocorrência de achado de cadáver nos fundos de uma casa.

Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.

O Diário do Nordeste entro em contato com a Delegacia Regional de Acaraú e foi informado que a ocorrência se encontrava em andamento.