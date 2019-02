Corpo de jovem que se afogou no Rio Pacoti é encontrado

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) o corpo do adolescente que se afogou no Rio Pacoti, no município do Eusébio, no último domingo (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é Francisco Lyedson Alves da Silva, de 15 anos. As buscas estavam acontecendo desde a tarde de domingo. O corpo do jovem foi achado por volta das 7h30 por familiares e moradores da localidade de Mangabeiras.

Testemunhas e familiares relataram que o adolescente estaria tomando banho com amigos e pescando caranguejos com o tio quando se afogou e foi puxado pela correnteza. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fortaleza.