Corpo de jovem desaparecido é encontrado em matagal em Aquiraz, na Grande Fortaleza.

O corpo de um jovem que estava desaparecido desde a última sexta-feira (31) foi encontrado por populares em uma região de mato próximo à Estrada da Jibóia, em Camará, na Grande Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com a polícia, os familiares de Geraldo Ferreira da Silva, de 24 anos, procuravam por ele. A vítima foi encontrada por moradores que passavam pelo local e sentiram um mal cheiro.

Ainda segundo a polícia, os moradores entraram na mata e encontraram o corpo de Geraldo Ferreira, que não possuía antecedentes criminais. A vítima foi morta com um tiro no rosto e a polícia encontrou, no local, uma cápsula calibre 12. A polícia investiga as causas do crime.