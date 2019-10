Corpo de homem é encontrado no porta-malas de carro no Bairro Moura Brasil

O corpo de um homem foi achado dentro de um porta-malas de um carro de passeio, na Rua Braga Torres, no Bairro Moura Brasil. Os moradores estranharam o mau cheiro e o veículo deixado na via e acionaram a polícia na manhã deste sábado (12).

Populares disseram ao Diário do Nordeste que notaram a presença do carro no final da tarde desta sexta-feira (12), mas não viram quem deixou o veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para abrir o porta-malas.

Além dos Bombeiros, equipes da Polícia Militar, polícia civil e perícia forense foram ao local para iniciar os primeiros levantamentos e fazer a retirada do corpo. O homem que aparenta ter entre 25 e 30 anos foi achado com marcas de espancamento na cabeça e com marcas de tiro.

Não foi encontrada nenhuma documentação e o corpo do homem foi levado para a Perícia Forense.Moradores disseram que desconhecem a vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que um inquérito policial foi instaurado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que vai investigar o caso.