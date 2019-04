Corpo de homem é encontrado em canteiro central da Mister Hull

Um homem foi encontrado morto no canteiro central da Avenida Mister Hull, no Bairro Antônio Bezerra, na manhã deste sábado (6). No corpo não havia marcas de violência, segundo a polícia. Por isso, foi descartado crime de homicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS), há indícios de que a morte de Eldair Milton Silva dos Santos, de 50 anos, tenha sido por queda de motocicleta. Ao lado do corpo, a polícia encontrou um capacete. No entanto, nem o veículo nem testemunhas do caso foram encontrados no local.

O caso foi registrado no 10° Distrito Policial.