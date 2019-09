Corpo de homem é encontrado envolto por saco plástico no Conjunto Ceará

Um corpo do sexo masculino, não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27), na 2º etapa do Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. De acordo com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o homem teria sido vítima de uma execução.

Segundo o perito criminal Leão Júnior, as lesões, na cabeça e membros inferiores indicam que o homem teria sido alvejado por tiros de arma de fogo. O perito acredita ainda que, por conta de alguns ferimentos, compatíveis com lesões de defesa, há a possibilidade da vítima ter entrado em confronto com os executores.

A Perícia Forense irá apurar os levantamentos iniciais, como o indício de desova do corpo, no Conjunto Ceará, afirmou Leão Júnior. A investigação do caso ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).