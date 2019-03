Um corpo de um homem foi encontrado carbonizado nas margens da CE-085, no bairro Bom Jesus, no município de Caucaia, no início da noite deste domingo (17). A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o corpo da vítima estava fumegando, de bruços e com a cabeça encapuzada. Os restos mortais estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há suspeitos do crime.