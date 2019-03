O corpo de um homem foi encontrado por populares na estrada de Serra da Conceição, no município de Caucaia, na noite desta quinta-feira (28). A vítima estava com as mãos amarradas e marcas de tiros na região da cabeça.

Um documento de identificação foi localizado ao lado do corpo pela perícia, com o nome de Jornilson Teixeira Santos, 28, natural de São Luís, no Maranhão.

A polícia realiza buscas na região para identificar e capturar os responsáveis pelo crime.