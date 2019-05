Corpo de criança de 4 anos é encontrado dentro de córrego em Maranguape 

O corpo de um menino de 4 anos de idade foi encontrado em um córrego no distrito de Tabatinga, em Maranguape, na tarde desta quinta-feira (25). O garoto não é o mesmo que desapareceu no Rio Maranguapinho, no último sábado (20), em Fortaleza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, João Vítor Silva Sousa caminhava ao lado da mãe, quando caiu e desapareceu no córrego. O afogamento ocorreu por volta das 14h20 desta quinta.

O corpo de João Vítor foi localizado cerca de 50 metros à frente do ponto em que caiu. A população ajudou nas buscas.

Criança desaparecida

Um outro menino, identificado apenas como Vítor, desapareceu após cair no Rio Maranguapinho, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, no último sábado (20). O garoto estava brincando com duas crianças, quando sua chinela caiu no rio e ele tentou pegá-la.

O corpo do garoto ainda não foi localizado.

No último domingo (21), um corpo de um homem foi encontrado no Rio Siqueira, em Fortaleza, durante buscas do Corpo de Bombeiros pelo garoto desaparecido. Não havia informações sobre nenhuma vítima de afogamento com características semelhantes ao do corpo localizado.

O corpo já estava em estágio avançado de decomposição.