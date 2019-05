Corpo de criança de 3 anos é encontrado um dia após afogamento em riacho de Campo Sales

Uma criança de apenas três anos morreu após cair num riacho no bairro Barragem, em Campos Sales, no interior do Ceará. O caso aconteceu da tarde do sábado (11), mas o corpo dela só foi encontrado neste domingo (12).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Cícero Artur dos Santos havia saído com o tio e mais duas crianças para alimentar animais, próximo ao Riacho do Espírito Santo, quando caiu na barragem.

O corpo do menino foi encontrado boiando pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que haviam sido acionados para realizar as buscas na área do afogamento.

A vítima foi encaminhada à sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte.