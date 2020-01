Corpo de bebê recém-nascido é encontrado em terreno baldio em Tianguá

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado em um terreno baldio na tarde deste sábado (4), no bairro Planalto, em Tianguá, no interior do Ceará. O corpo da criança foi encontrado por moradores da região. O sexo do bebê não foi revelado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para fazer os primeiros levantamentos juntamente com a Polícia Civil.

O caso será investigado pela Delegacia Regional de Tianguá.