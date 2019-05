Corpo com múltiplas lesões é encontrado em rua na Barra do Ceará

Um corpo do sexo masculino, sem identificação, foi encontrado com múltiplas lesões na Rua Alberto de Oliveira, na Barra do Ceará, na tarde deste domingo (28).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima apresentava hematomas que indicavam que ela foi ferida com objeto contundente.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará( Pefoce) esteviveram no local colhendo informações que possam contribuir com a identificação do homem. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa ( DHPP) ficará responsável pela investigação do caso.