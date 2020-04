Coronavírus: internas confeccionam 11 mil máscaras para o sistema penitenciário cearense

Seis internas do Instituto Penal Feminino (IPF) Auri Moura Costa irão confeccionar 11 mil máscaras de proteção para o sistema penitenciário cearense, no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19). A atividade se iniciou na última sexta-feira (3).

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a matéria-prima (rolos de TNT, linha, clipe nasal e elástico) foi doada pela Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As máscaras serão distribuídas para os 17 presídios e para as 13 cadeias públicas que existem no Ceará.

As detentas responsáveis pela confecção das máscaras passaram por treinamento específico, certificado pelo Senai, no ano passado. "Importante saber que nosso esforço ajudará a proteger pessoas. Nosso trabalho de confecções das máscaras pode salvar vidas", comentou a interna Alana Tamires, de 26 anos.

"As máscaras são equipamentos de proteção fundamentais nesse período. Já adotamos no sistema penitenciário e vamos produzir milhares de exemplares com a nossa mão de obra qualificada dentro do próprio sistema. Importante destacar mais essa parceria com a FIEC e Senai. Um ganho social e um esforço coletivo na luta contra o coronavírus", ressaltou o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque.

O sistema penitenciário cearense contava com 24.017 presos, de acordo com o último boletim da SAP, de dezembro de 2019. Os números de 2020 ainda não foram divulgados pela Pasta.