Convênio para combater homicídios no Ceará é assinado em Fortaleza

Um convênio mútuo, com o objetivo de reduzir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado do Ceará, foi assinado na manhã desta terça-feira (27) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em Fortaleza. Os CVLIs englobam homicídios, latrocínios (roubos seguido de morte) e lesões corporais seguidas de morte.



O acordo foi firmado na sede da Secretaria da Segurança Pública, localizada na Avenida Bezerra de Menezes, Bairro São Gerardo. De acordo com Plácido Barroso Rios, procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, a força-tarefa foi selada para “pacificar a sociedade do Estado, trabalhando alvos de forma científica, como a Secretaria de Segurança Pública vem desenvolvendo, dando, assim, condições para mapearmos com maior clareza os focos de violência no Ceará e na cidade de Fortaleza, especificamente.”



O secretário da Segurança Pública, André Costa, salientou que o projeto de combate à violência não é baseado apenas na ação policial: “faz parte da melhoria dos indicadores de violência, as construções e investimentos na área social.”



André Costa afirmou, ainda, que os dados da Superintendência de Estratégia e Pesquisa de Segurança Pública, disponibilizados pela Secretaria da Segurança do Ceará, podem ajudar o Ministério Público do Estado não só na área de repressão criminal, mas também em relação aos direitos difusos, como o direito à habitação e à qualidade de vida no espaço urbano.



Em julho, a Secretaria da Segurança Pública contabilizou cerca de 196 ocorrências desta tipificação de crime. Desde o início deste ano até o mês passado, de acordo com a Secretaria, 1.302 casos já foram registrados.



A Secretaria informou, também, que o Ceará chegou, em julho, ao 15º mês de redução nos CVLIs. Tendo o órgão contabilizado uma redução de 53,6% destes crimes nos seis primeiros meses em comparação ao respectivo período no ano de 2018.