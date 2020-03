Os seis policiais militares, suspeitos de agredirem casal no bairro Lagamar, tiveram o pedido de afastamento prorrogado por mais 120 dias. A decisão ocorre após a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) acatar a sugestão da 2ª Comissão Militar Permanente de Conselho de Disciplina de permanência do afastamento preventivo. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado.

A agressão contra a vítima e seu companheiro ocorreu no dia 2 fevereiro de 2019, na Rua do Canal. Em filmagens, anexadas no processo, é possível visualizar policiais agredindo a mulher ajoelhada com chutes, socos e, também, com o que parece ser um chicote. Conforme consta na Portaria Inaugural do processo, os policiais militares teriam fotografado e ameaçado o casal de morte.

Segundo o Diário Oficial do Estado, o afastamento preventivo dos acusados foi realizado com base na “garantia da ordem pública e a correta aplicação da sanção disciplinar”, previsto na Lei Complementar Nº 98, de 13/06/2011. A sugestão considera a complexidade do processo e a quantidade de processados.

A CGD aponta também, na publicação, que “ainda existem motivos para manutenção do afastamento preventivo dos referidos militares, tendo em vista que os fatos imputados revestem-se de acentuado grau de reprovabilidade, sendo necessário à garantia da ordem pública e à correta aplicação da sanção disciplinar”.