Controladoria do Ceará vai investigar três policiais civis envolvidos em tumulto em Jericoacoara

Os três policiais civis que envolvidos em uma confusão na Praia de Jericoacoara quando estavam de folga, no último dia 5 de maio, serão investigados pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública do Ceará (CGD), de acordo com informação divulgada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial do Estado.

Segundo os autos, os inspetores Daniel dos Santos Freire, Clayton Jorge Guimarães e Cícero César Pinto da Cunha Filho, estavam de folga, na Vila de Jericoacoara, quando se envolveram em uma discussão com moradores e efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, causando pânico, correria e indignação da população.

Testemunhas relataram que os policiais civis estavam ingerindo bebida alcoólica, quando um deles assediou uma mulher e depois agrediu a amiga dela. A confusão foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Os agentes de segurança ainda deram tiros para cima, assustando nativos e turistas que estavam próximo ao local. Outro policial presenciou a ação dos colegas, mas disse que não podia intervir na conduta dos colegas porque as "partes não tinham nenhuma relação".

De acordo com o delegado responsável pelo Departamento de Polícia Interior Norte, Marcos Aurélio, os agentes apresentaram a versão de que "caíram em uma armadilha" para serem presos. Testemunhas relataram que um agente tentou assediar uma garota, o que teria iniciado a confusão.

Os três foram nomeados policiais civis no dia 20 de junho de 2018 e estavam em período de estágio probatório, quando provocaram o tumulto. A CGD instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta dos agentes de segurança.