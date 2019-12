Contrabandistas são presos e embarcação é apreendida no mar do Ceará, perto de Paracuru

A Polícia Federal apreendeu, no último domingo (15), uma embarcação com produtos cuja importação era feita de maneira ilegal. Duas pessoas também foram presas em flagrante. O barco foi localizado nas proximidades do Porto de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 72 quilômetros da orla. Dentre as mercadorias irregulares estavam roupas, pneus, remédios e até spray de pimenta. A quantidade de produtos, entretanto, não foi contabilizada.

O navio e os produtos apreendidos foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. As duas pessoas detidas devem responder pelo crime de contrabando e conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará. A pena varia de 2 a 10 anos de reclusão.

A apreensão foi realizada pelo Grupo de Pronta Intervenção do Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federa e teve apoio de um navio patrulha da Marinha do Brasil e de aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Áeres (Ciopaer) da Secretaria de Segurança Pública e Segurança Social (SSPDS).