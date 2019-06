Confusão em festival junino resulta em tiros no Bairro Pan Americano

Um festival de quadrilhas juninas acabou em confusão e tiros na noite deste domingo (23). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante o evento na Praça São Pio X, no Bairro Pan Americano, policiais foram acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego.

No local da denúncia, havia um "paredão de som" com volume acima do permitido por lei. Além disso, a situação se configurava como crime ambiental de poluição sonora. Outras viaturas foram acionadas devido ao grande número de pessoas.

Ainda de acordo com a PMCE, os policiais foram atingidos por pedradas e garrafadas quando tentaram conversar com as pessoas envolvidas na ocorrência.

Por meio de nota, a Polícia Militar afirma que houve uso proporcional da força "utilizando instrumentos de menor potencial ofensivo, a fim de fazer cessar os danos ao patrimônio público e as agressões sofridas".

Uma pessoa foi encaminhada ao 11º Distrito Policial por desacato à autoridade. Ninguém ficou ferido durante a ação.