Confronto entre facções rivais termina com suspeito baleado e casa incendiada em Caucaia

Um confronto entre facções rivais terminou com um suspeito baleado e uma casa incendiada no Bairro Picuí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, durante a noite desta terça-feira (8). A polícia foi acionada e apreendeu coletes à prova de bala, munição e várias cápsulas deflagradas durante um tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto entre as duas facções teve início após integrantes de um dos grupos tentar expulsar moradores do bairro. Quando os policiais chegaram ao local, os dois grupos fugiram.

Antes dos agentes chegarem à Rua Francisco Barbosa, um dos grupos invadiu uma residência e ateou fogo no imóvel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e apagou as chamas. Os moradores não ficaram feridos.

Suspeito encontrado

Os policiais encontraram um dos suspeitos, identificado como Gabriel Costa da Silva, de 19 anos, com um tiro na perna e o socorreram para o Hospital Municipal de Caucaia. Gabriel está sob custódia da polícia na unidade hospitalar.

Policiais realizaram buscas na área para tentar capturar os outros suspeitos.