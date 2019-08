Condutor perde controle de carro e derruba parte de uma residência em Messejana

Um carro derrubou parte de uma casa na madrugada desta segunda-feira (26), na Rua Antero de Quental, no bairro Messejana, em Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou que o condutor do veículo perdeu o controle da direção enquanto dirigia e colidiu na frente do imóvel. Segundo o proprietário da residência, o motorista Gilberto Batista Rocha, o condutor apresentava sinais de embriaguez.

“Estávamos dormindo e acordamos com um barulho muito forte. Fiquei muito assustado e fui para a janela. Quando abri a janela vi que tinha desabado parte da minha casa. Quando saí, vi o carro. Motorista estava desmaiado dentro. Tentei acordar ele e não acordou. Não sabia nem o que tinha acontecido. E dizia de forma repetida que não foi ele”, explicou o morador.

Gilberto afirmou que o próprio dono do veículo teria confirmado a ingestão de bebida alcoólica. “Perguntei o que aconteceu. Ele me disse que tinha dormido no volante e falou que estava embriagado”.

Ele e vizinhos acionaram uma equipe da Polícia Militar, da AMC e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Prejuízos

Gilberto Batista ainda contou que o local atingido, a garagem da residência, costuma abrigar um táxi que o filho utiliza para trabalhar. Ele também afirmou que costuma dormir na área onde o teto desabou.

“Ainda bem que meu filho trabalha à noite no táxi e não tinha carro aí debaixo. E nós também. Eu, por exemplo, coloco minha rede aqui, porque é bom para dormir. E hoje eu estava dormindo lá dentro”.