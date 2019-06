Condutor de motoneta morre após colisão com carreta na BR-222; trecho está parcialmente bloqueado

O condutor de uma motoneta morreu na madrugada desta quarta-feira (19) após colidir com uma carreta no km 315 da BR-222, no município de Tianguá. O jovem de 22 anos morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava carregada com móveis e tombou na rodovia. O veículo permanecerá no local até a retirada da carga.

Ainda segundo a PRF, o trecho está interditado parcialmente pois o caminhão ainda está na pista. Somente o acostamento do sentido decrescente está liberado.