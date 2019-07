Condenado por matar policial no primeiro dia de trabalho é morto no Edson Queiroz

Cleilson Moraes dos Santos, conhecido como "Ratinho", condenado por matar um policial do Ronda no primeiro dia de trabalho foi morto a tiros no bairro Edson Queiroz, na noite desta terça-feira (24).

Segundo testemunhas, "Ratinho" estava em uma residência quando ocupantes de um veículo chegaram ao local, invadiram a casa e atiraram contra ele.O homem chegou a ser socorrido para a Upa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Os suspeitos fugiram.

"Ratinho" estava em liberdade condicional e usava tornozeleira eletrônica após cumprir parte dos 24 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2007.

Morte do PM

O policial militar Carlos Henrique de Carvalho Lima, 24, soldado da primeira turma do Ronda do Quarteirão, foi morto no dia 31 de dezembro de 2007, quando seguia para o primeiro dia de trabalho no patrulhamento.

De acordo com a polícia, Carlos Henrique foi abordado por "Ratinho" e dois comparsas na Rua Professor Wilson Aguiar, a poucos metros da Academia de Polícia General Edgard Facó, no Bairro Água Fria.

O trio abordou o policial após ele parar o carro por causa de uma pedra que atingiu o capô do veículo. Durante a abordagem, um dos criminosos percebeu que Carlos Henrique era PM e atirou contra ele. O agente morreu no local.

Além de "Ratinho", também foram condenados pelo crime José Erinaldo Sabino, 21, e Marcondes Alves de Lima, 18.