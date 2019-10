Condenada pelo assassinato da própria filha em ritual de magia é presa em Eusébio

Uma foragida da Justiça foi presa nesta quinta-feira (3), condenada por participar do assassinato da própria filha, de um ano e 10 meses, em um suposto ritual de magia. Ela foi encontrada na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2005, na periferia de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela e o padrasto da criança foram condenados em 2007.

Segundo o Ministério Público do Ceará, Cleisa Maria Rodrigues Braz, de 40 anos, e o companheiro dela, Samuel Victor da Cruz, foram condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado.

Samuel Victor foi condenado a 15 anos e seis meses de reclusão, sem direito a recorrer em liberdade. Já Cleisa Maria pegou 14 anos e seis meses de pena, mas não chegou a ser detida porque recorreu à sentença. Em 2012, após o Tribunal de Justiça de Rio Grande do Norte confirmar a decisão da primeira instância, Cleisa fugiu da cidade.

De acordo com o MP, existia um mandado de prisão em aberto contra Cleisa Rodrigues no Banco Nacional de Mandados de Prisão. O Ministério Público do Rio Grande do Norte obteve informações que a mulher estava morando na cidade de Eusébio após contato com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ceará (GAECO).

Na manhã desta quinta-feira (3), após buscas próximo à casa da foragida, agentes cumpriram o mandado de prisão contra Cleisa Maria. Segundo o MP, ela deve ser transferida para Natal para cumprir a pena.

Cleisa Maria foi condenada por participar do assassinato da própria filha, na época, com 1 ano e 10 meses, junto ao companheiro dela, Samuel Victor. A criança foi encontrada amarrada, com hematomas na cabeça resultantes de pedradas e com os lábios cortados em uma encruzilhada perto da casa onde morava.