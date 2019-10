Comprimidos de ecstasy que seriam vendidos em festa são apreendidos em Sobral; dois são presos

Dois homens, com passagens por tráfico de drogas, foram presos nesta quarta-feira (16), em Sobral, no Ceará. Com eles, a polícia apreendeu 142 comprimidos de ecstasy, maconha, balança de precisão e pulseiras de acesso à festas noturnas, além de uma quantia em dinheiro.

Segundo a polícia, os suspeitos identificados como Célio da Silva Costa, de 30 anos, e Lucas Arruda Nascimento, de 20 anos, são investigados pela prática de tráfico de entorpecentes em Sobral. De acordo com as investigações, as drogas sintéticas seriam comercializadas em uma festa noturna de música eletrônica.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.