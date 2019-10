Companheiro tenta matar mulher grávida de 9 meses com a ajuda da mãe no Crato

Uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio, na quinta-feira (24), em Crato, a 508 km de Fortaleza. A jovem de 29 anos grávida de quase nove meses foi agredida com pauladas, socos e pontapés, além de receber golpes de faca e de pedaços de garrafa.

De acordo com a delegada da Defesa da Mulher do Crato, Débora Gurgel, o agressor Francisco Ederson Pereira de Sousa, 22 anos, contou com a ajuda da mãe, Ana Adélia Pereira de Sousa, 44 anos, no momento da agressão.

“A vítima relata de forma veemente que a mãe do companheiro a agrediu também praticando chutes contra ela, agressões físicas, ofensas morais e que também teria a segurado para que o autor a furasse com a faca e com gargalo”, disse a delegada.



A delegada afirmou ainda que a vítima vivia há cerca de sete meses com o agressor e, durante todo o período do relacionamento, sofreu agressões tanto morais como físicas e não o denunciou à polícia por medo. A jovem está grávida de outro homem e o acusado tinha afirmado que assumiria a criança. Todavia, nos últimos meses, estava muito violento, conforme a polícia.

“Ela disse que convive há sete meses com esse companheiro. Durante todo esse tempo, ela recebeu ameaças de morte, ofensas morais, mas não tinha coragem de procurar a delegacia. Foi uma sessão de tortura e espancamento. A vítima disse que foi jogada ao chão, sofreu vários murros na cabeça, nas pernas, vários chutes, agressões com pau, facas de mesa e gargalos de garrafas”, afirmou a delegada.

A vítima das agressões precisou de atendimento médico. Ela passou por um procedimento cirúrgico no Hospital São Camilo, no Crato, e recebeu alta médica.

Prisões

Os dois foram presos e foram indiciados por tentativa de feminicídio. Francisco Ederson está preso na Cadeia Municipal do Crato, enquanto Ana Adélia está recolhida na Cadeia Pública de Juazeiro do Norte.