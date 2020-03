Comércios são arrombados em Fortaleza e na Região Metropolitana durante quarentena; vídeos

Na madrugada dessa segunda-feira (30), estabelecimentos de Fortaleza e da Região Metropolitana sofreram arrombamentos. Na capital cearense, as câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registraram a prisão de dois suspeitos. No município de Caucaia, uma loja foi invadida. Os casos aconteceram no início do 11º dia do decreto do Governo do Ceará que proíbe o funcionamento do comércio em todo o Estado, como medida ao combate da propagação do novo coronavírus.

Em Fortaleza, nas imagens da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) , é possível ver o primeiro caso de arrombamento no bairro Centro, onde um suspeito aparece agachado em frente a uma lanchonete. Em seguida, ele se levanta e se dirige até o outro lado da rua, carregando sacolas plásticas nas duas mãos.

Posteriormente, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chega ao local e realiza a prisão. Conforme a Secretaria da Segurança, Francisco Lucas Barbosa dos Santos, de 22 anos, estava levando diversos produtos alimentícios, um microfone e uma máquina de cartão.

Outro vídeo mostra a tentativa de furto que aconteceu no bairro Carlito Pamplona. O videomonitoramento registra o suspeito com um boné branco, vestindo uma camisa vermelha, observando a rua e, logo após, se vira para o portão de uma gráfica.

Adiante, após ser abordado pelos policiais, Paulo Henrique Andrade de Sousa, 36, já usando uma outra blusa e um chapéu diferente, aparece retirando de uma mochila, de acordo com a SSPDS, um conjunto de roupas utilizado na ação e, ainda, barras de ferro e ferramentas.

Segundo a Secretaria da Segurança, Francisco Lucas, com passagens pela Polícia por estelionato e associação criminosa; e Paulo Henrique, com antecedentes criminais por porte de arma branca e violação de domicílio, foram encaminhados ao 34º Distrito Policial (Centro), no qual foram autuados por furto qualificado e tentativa de furto qualificado, respectivamente. O Órgão informou ainda que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga os casos.

Arrombamento na Grande Fortaleza

Já em Caucaia, o arrombamento aconteceu a uma loja de colchões e acessórios de cama situada no bairro Centro, do município. Em um vídeo, gravado em um aparelho celular, é possível ver o estabelecimento comercial parcialmente destruído pela ação dos suspeitos.

Na gravação, o cinegrafista amador relata o caso. "Olha a loja aqui, pessoal, no Centro de Caucaia, arrombada. Nessa quarentena aí, eles estão aproveitando, viu? Pessoas do Centro de Caucaia, vamos ficar ligados, viu? Eles entraram pelo forro."

De acordo com o proprietário do estabelecimento, os suspeitos entraram no imóvel ao escalarem o telhado e danificarem o forro. Eles, contudo, apesar de tentarem furtar aparelhos eletrônicos do lugar, na fuga, ao quebrarem o forro, não conseguiram levar os produtos, desistindo dos objetos. O dono do comércio informou ainda, no entanto, que o controle do aparelho de ar-condicionado e um mouse de um dos computadores foi subtraído.

Conforme a Secretaria da Segurança, a Polícia Civil, apesar de não ter o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O.), está apurando o suposto furto e orientou que as vítimas noticiem o crime por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), “que incluiu a tipificação criminal (furto qualificado) em seu site, como medida de contenção à proliferação do novo coronavírus”, ao não haver a necessidade de deslocamento para uma unidade policial.