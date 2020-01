Comerciante morre após cair de moto na CE-176, em Assaré

Um comerciante de 51 anos morreu na noite da última sexta-feira (17), após cair da moto que pilotava na CE 176, a 5 km do centro de Assaré, município próximo a Juazeiro do Norte, no Ceará. De acordo com a Polícia Militar, ele não tinha habilitação e a moto que dirigia estava sem placa. O comerciante perdeu o controle do veículo, sofreu uma forte pancada na cabeça e morreu no local.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Polícia Forense do Ceará (Pefoce) de Juazeiro do Norte atenderam à ocorrência. A vítima era natural de Assaré e morava na cidade.