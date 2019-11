Comerciante é preso por homicídio cometido em 2003, em Juazeiro do Norte

Policiais civis realizaram a prisão de um comerciante condenado por homicídio cometido em 2003, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. A prisão aconteceu no Centro da cidade, nesta quinta-feira (28).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Michel Caldas Fernandes, de 38 anos, tem uma condenação definitiva de sete anos e quatro meses de reclusão em regime fechado pela morte de um homem em um clube do município 16 anos atrás. Ele recebeu voz de prisão quando estava no comércio do qual é proprietário.

O homem foi levado para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram realizados os procedimentos e, logo em seguida, conduzido a uma unidade prisional para cumprir a pena.