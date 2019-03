Comerciante é preso com quatro armas de fogo em Aracati 

Um comerciante, de 73 anos, foi preso, nesta terça-feira (26), em posse de quatro armas de fogo, no município de Aracati, no Litoral Leste do Estado. O suspeito teria ameaçado um popular no Centro da cidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma pessoa informou à equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que um comerciante teria o ameaçado com uma arma de fogo.

Os policiais foram até a casa do comerciante, identificado com Udo Sierverdt, natural de Santa Catarina, e encontraram uma pistola calibre 380 e três espingardas – de calibre 12, 20 e 40. Udo apresentou registro de duas armas, mas os policiais verificaram que o documento estava vencido.

Além disso, quase 80 munições de calibres variados foram apreendidas no local. Udo Sieverdt foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso permitido. O suspeito não tinha passagem pela polícia.

A Polícia Civil irá investigar a origem do material apreendido.