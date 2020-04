Comerciante é presa por descumprir quarentena e vender cigarros sem nota fiscal em Quixelô

A proprietária de uma mercearia foi presa, nesta terça-feira (14), por manter o seu comércio aberto e por comercializar cigarros sem nota fiscal, no município de Quixelô, a 344 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe recebeu uma denúncia anônima de que na Avenida Perimetral, no Centro, estaria sendo descumprido o decreto estadual de combate ao Covid-19, onde estaria havendo aglomeração de pessoas.

Os policiais chegaram ao comércio e perceberam que dentro da mercearia estavam várias pessoas. Depois de alguns minutos dentro do local, os agentes dispersaram os clientes.

Delegacia Regional de Iguatu Wandenberg Belém

Mercadoria sem nota fiscal

Os policiais realizaram uma busca dentro da mercearia e descobriram vários maços de cigarros importados sem nota fiscal. A dona do comércio, que não teve a identidade revelada, já possuía antecedentes criminais por receptação e tráfico de drogas.

A comerciante foi presa e encaminhada para a Delegacia Regional de Iguatu para os devidos procedimentos legais.