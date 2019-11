Comerciante é morto a tiros na frente da esposa em Maracanaú

Um empresário foi morto com vários disparos de arma de fogo na frente da mulher no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, na tarde desta terça-feira (19).

De acordo com a polícia, João de Deus Sousa Gomes, 40 anos, saía de casa com a mulher quando foi abordado por dois homens armados, que já chegaram atirando.

A mulher da vítima, segundo a polícia, conseguiu entrar para a residência deles e não ficou ferida. Ela relatou que João de Deus não havia sofrido ameaças. O empresário não tinha antecedentes criminais e trabalhava no ramo de motos há pelo menos 15 anos.

Equipes da Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) fizeram os primeiros levantamentos no local. A polícia investiga as causas do crime.

Empresário morto enquanto calibrava pneu

Na última quarta-feira (14), um empresário foi morto a tiros ao parar em um posto de combustível para calibrar o pneu do carro na avenida Mendel Steinbruch, no bairro Pajuçara, em Maracanaú. A vítima estava na companhia da esposa, que está grávida de nove meses.

Conforme a Polícia Militar, Luiz Carlos Fernandes de Almeida, de 45 anos, foi abordado por dois homens armados que chegaram a pé no local. Ele foi atingido com vários tiros na cabeça. Os suspeitos fugiram em seguida.