Comerciante é executado com tiro na nuca enquanto abria loja em Maracanaú

Um comerciante foi morto com um tiro na nuca no momento em que abria a loja de celulares que fica no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (26).

Segundo a Polícia, dois suspeitos que trafegavam em uma motocicleta chegaram na Rua 75, no bairro Jereissati II, no exato momento em que o comerciante, abria as portas do estabelecimento e efeturam um disparo que atingiu a nuca da vítima, identificada como Leandro de Lima Leite, 40 anos.

Após o crime, os dois homens fugiram sem levar nenhum pertence do proprietário da loja.

A polícia vai usar imagens de câmeras de segurança instaladas próximo ao local para tentar identificar e prender os autores do crime.