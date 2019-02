Comerciante é assaltado pela terceira vez em menos de dois meses

Por volta das 19:30h da última quarta-feira (06), dois homens armados assaltaram um estabelecimento comercial na rua Heribaldo Rodrigues, no Parque Potira, em Caucaia. De acordo com os moradores, as ações criminosas são constantes. O dono do comércio roubado, Egídio Oliveira, lamenta, "em menos de dois meses, três assaltos".

Após o assalto, os dois suspeitos tentaram fugir em uma moto, contudo, por falhas mecânicas, abandonaram o veículo. Na rua Guará, os homens roubaram uma motocicleta. De acordo com a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS), ela foi recuperada e restituída ao proprietário.

Conforme populares do Parque Potira, os assaltos são rotineiros, para eles, a falta de policiamento na área é um problema. Egídio, dono do comércio roubado, conta que além de não ter viaturas passando no local, os policiais demoram a chegar após serem acionados. Todos os roubos sofridos no estabelecimento foram por criminosos diferentes.

A pasta informou em nota que o 18º Distrito Policial (DP) está responsável pela investigação do caso.